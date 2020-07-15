Президент Азербайджана озвучил, сколько человек официально обратились в военкоматы

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«Сегодня утром я спросил у главы Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву, сколько человек обратились в районные отделы с желанием пойти в армию. Я сейчас назову это число, пусть все его услышат и сделают выводы.

Так вот, обратилось около 150 человек. А сколько людей вчера было перед Аллеей шехидов? Тысячи!», - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с официальной речью на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

«Я уточнил, что 60 человек из обратившихся в военкоматы – из Товуза, где сейчас идут боевые действия, остальные – из разных регионов Азербайджана.

Поэтому я предлагаю всем, кто вчера говорил: «Я хочу воевать в Карабахе!», прийти и заполнить анкеты в Госслужбе по мобилизации и призыву. Тогда при необходимости Госслужба к ним обратится.

Я хочу еще раз отметить, что сегодня необходимости в мобилизации нет. У нас есть Госслужба, Министерство обороны, и мы знаем, что делать и сколько людей нам нужно для решения существующих задач», - сказал Президент Азербайджана.

Натали Александрова