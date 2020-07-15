Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Казахстана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

12 июля сего года в Товузском направлении государственной границы Азербайджана и Армении армянские военные подразделения, прибегнув к провокации, грубо нарушили режим прекращения огня, используя артиллерийские установки.

В результате этой внезапной и предательской атаки погибли и ранены как военнослужащие азербайджанской армии, так и гражданское население Азербайджана. Хотя атака была отбита вследствие контрмер и ответного огня, в течение последующих дней военно-политическое руководство Армении не отказалось от своей авантюристической и агрессивной политики и дало указания для нанесения ударов по военным и гражданским объектам нашей страны.

Как Вы знаете, вот уже около 30 лет, как 20 процентов территории Азербайджана – регион Нагорного Карабаха и семь близлежащих районов - находятся под оккупацией и более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих родных земель. Именно в силу этой причины данное событие не должно восприниматься как обычное столкновение на границе, а как продолжение оккупационной политики Армении.

Сегодня, наряду с военными, преднамеренные нападения и убийства детей, женщин и пожилых продемонстрировали, что те, кто совершил Ходжалинский геноцид, все еще представлены в руководстве нынешней Армении.

Как и всегда, сегодня, руководство Армении пытается обмануть как свою общественность, так и мировое сообщество, оставаясь верным своей двуличной и лицемерной политике. На фоне социально-экономических проблем, царящих в их стране, они преследуют определенные цели, разжигая конфликт с Азербайджаном. Благодаря военной мощи, решительности и отваге наших героических сынов, коварная и грязная провокация Армении была решительно пресечена и будет пресекаться впредь.

Выражаю Вам от своего имени и от имени азербайджанского народа признательность за заявление Тюркского Совета от 14 июля 2020 года относительно важности решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта согласно нормам и принципам международного права, в соответствии с надлежащими резолюциями Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ нашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья, вечного мира и благополучия братскому народу Казахстана».

1news.az