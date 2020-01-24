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Президент Ильхам Алиев поручил эвакуировать азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции

Сегодня в 15:51 ~ 1 минута на чтение 57
Президент Ильхам Алиев поручил эвакуировать азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева соответствующие структуры принимают меры по эвакуации азербайджанских студентов, находящихся в зоне землетрясения, произошедшего накануне на востоке Турции.

Об этом сообщили 1news.az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло вечером 24 января в районе города Сивридже турецкой провинции Элазыг.

В результате землетрясения погибли 22, пострадали 1015 человек. 39 человек были извлечены из-под завалов.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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