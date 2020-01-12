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Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии

Сегодня в 20:00 ~ 1 минута на чтение 319
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Хорватии Зорана Милановича.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Миланович,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Хорватия.

Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Хорватии».

1news.az

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