Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Хорватии Зорана Милановича.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Миланович,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Хорватия.

Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Хорватии».

1news.az