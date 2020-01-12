Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Хорватии Зорана Милановича.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Миланович,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Хорватия.
Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Хорватии».
1news.az