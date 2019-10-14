Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Уважаемый господин премьер-министр.

Известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате тайфуна «Хагибис», произошедшего в Вашей стране, опечалило меня.

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему японскому народу в связи с произошедшей трагедией, желаю выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в письме Президента Азербайджана, направленном в адрес премьер-министра Японии.

1news.az