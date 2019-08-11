Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана

Президент Ирана Хасан Роухани в рамках саммита в Сочи Россия-Иран-Азербайджан проведет отдельные встречи с коллегами из двух стран, сообщил представитель пресс-службы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили.

"В рамках саммита в Сочи состоятся отдельные встречи с президентами России и Азербайджана, в ходе которых будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений", - сообщил Эсмаили, чьи слова были опубликованы на сайте правительства страны.