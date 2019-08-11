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Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана

Сегодня в 16:02 ~ 1 минута на чтение 468
Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана
Президент Ирана Хасан Роухани в рамках саммита в Сочи Россия-Иран-Азербайджан проведет отдельные встречи с коллегами из двух стран, сообщил представитель пресс-службы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили.
 
"В рамках саммита в Сочи состоятся отдельные встречи с президентами России и Азербайджана, в ходе которых будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений", - сообщил Эсмаили, чьи слова были опубликованы на сайте правительства страны.
 
Он также отметил, что по итогам трехстороннего саммита будет принято совместное заявление.
 
На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи. Предыдущая встреча лидеров проходила в рамках саммита "каспийской пятерки" в августе 2018 года, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
 
РИА Новости
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