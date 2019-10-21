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Президент Ильхам Алиев освободил от должности Гаджибалу Абуталыбова и Али Гасанова

Сегодня в 16:39 ~ 1 минута на чтение 16508
Президент Ильхам Алиев освободил от должности Гаджибалу Абуталыбова и Али Гасанова

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев освободил Гаджибалу Абуталыбова и Али Гасанова от должности вице-премьера страны.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Соответствующие распоряжения глава государства подписал сегодня, 21 октября.

Сегодня же Президент Ильхам Алиев принял Али Гасанова и Гаджибалу Абуталыбова в связи с их заявлениями об освобождении от должности вице-премьера АР.

Напомним, что до назначения на должность вице-премьера Гаджибала Абуталыбов долгое время был главой Исполнительной власти города Баку.

Али Гасанов ранее возглавлял Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев

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