При взрыве ракеты в Архангельской области, к испытанию которой готовились год, погибла элита ядерного центра «Росатома»

Директор Российского Федерального ядерного центра в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в "Росатом") Валентин Костюков назвал имена пяти сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области.

Об этом он сообщил, выступая на телевидении Сарова, сообщили РБК в департаменте коммуникаций "Росатома".

Имена погибших:

Алексей Вьюшин - разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение;

Евгений Коротаев - ведущий инженер-электроник отдела;

Вячеслав Липшев - начальник научно-испытательной группы;

Сергей Пичугин - инженер по испытаниям 1-й категории;

Владислав Яновский - заместитель начальника научно-испытательного отделения.

"Гибель сотрудников - это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями, - заявил Костюков. - Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях". "Росатом" подал в администрацию президента документы на награждение погибших сотрудников. Их семьям выплатят единовременные пособия в размере 120 минимальных окладов по уровню должности.

По словам Костюкова, подготовка к работе в акватории Белого моря велась около года. "Создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей. Провели серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили их. Казалось бы, все должно быть реализовано", - заявил он, добавив, что "ситуация пошла по нештатному варианту". Причины ЧП расследует государственная комиссия.

Заместитель руководителя центра Александр Чернышев заявил, что во время взрыва на полигоне в Архангельской области было зафиксировано двукратное превышение радиационного фона, которое длилось не более часа. "Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали", - уточнил он.

Как заявил глава администрации Сарова Алексей Голубев, сотрудники института погибли "при выполнении задания государственного значения". Он подписал постановление о введении общегородского траура. В понедельник, 12 августа, пройдут похороны погибших.

Как ранее сообщили в "Росатоме", погибшие сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. Специалисты знали о "потенциальной опасности проводимых работ", отметили в госкорпорации. По данным "Росатома", взрыв на полигоне произошел после завершения испытаний на морской платформе. В результате еще трое специалистов получили ранения.

8 августа Минобороны сообщило, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, но не уточнило, о какой именно разработке идет речь и где именно произошел инцидент. Информагентства отмечали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска.

Днем 8 августа власти Северодвинска сообщили, что в городе после ЧП было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона. Позднее эта информация была удалена с официального сайта города, поскольку ситуация находится в компетенции Минобороны. Фармацевты в архангельских аптеках рассказывали, что население скупило весь йод.

В Белом море рядом с Северодвинском был замечен транспортный танкер "Серебрянка", который предназначен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Об этом писал эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис со ссылкой на спутниковые снимки проекта Planet. 10 августа "Росатом" сообщил, что взрыв произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе. "Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - говорилось в сообщении ведомства.

"После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - сообщал "Росатом". Представитель госкорпорации также заявил РБК, что происшествие произошло в результате "стечения факторов".

Первое упоминание о катастрофе на федеральных каналах было в программе "Время" через 20 часов после сообщения "Росатома", сюжет длился 36 секунд и содержал данные о том, что при испытаниях ракеты на морской платформе загорелось топливо. "Пятеро человек, работавших с радиоизотопным источником питания, погибли. Причина - стечение факторов, такое нередко случается с новой техникой", - говорилось в сообщении.

На НТВ первое упоминание было в программе "Сегодня" через 15 часов после сообщения "Росатома", сюжет длился 30 секунд и сообщало гибели пятерых сотрудников во время работ по техническому сопровождению изотопных источников питания. "Роспотребнадзор и комиссия по ЧС проверили уровень радиационного фона в районе взрыва - превышений не выявлено", - говорилось в сообщении. "Россия-1" не сообщала об инциденте, "Россия-24" сообщила о нем в новостях через 10 часов после сообщения "Росатома", сюжет длился 40 секунд.

Обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации, заявил Reuters cтарший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда. Он добавил, что о разработке в России ракеты с ядерным двигателем уже сообщалось ранее. О создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в послании Федеральному собранию в прошлом году говорил президент РФ Владимир Путин.

2 июля стало известно об аварии на атомной глубоководной станции АС-31 ("Лошарик"), приведшая к гибели 14 офицеров-гидронавтов. Сообщалось, что экипаж после возгорания на борту мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть". Подводники израсходовали на тушение очагов пожара все имеющиеся средства и погибли от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.

Погибшие офицеры были посмертно представлены к наградам. "Следуя суровым морским законам, они задраили люк, так могут поступить только настоящие герои", - сказал на похоронах начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов.