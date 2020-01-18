Принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов

Принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, сказано в заявлении Букингемского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Кроме того, принц Гарри и Меган не смогут быть официальными представителями королевы.

"После многих месяцев разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи, - сказано в заявлении Елизаветы II. - Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь".

BBC