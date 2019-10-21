Принц Гарри впервые о конфликте со страшим братом: «У нас разные пути…» - ФОТО

Принц Гарри впервые высказался на тему вражды со страшим братом – принцем Уильямом, сообщения о возможном разладе с которым долгое время не сходили с первых полос мировых СМИ.

Напомним, что мировые СМИ не раз сообщали, что принц Гарри разругался со своим братом из-за Меган Маркл по причине того, что старший брат не одобрял выбор младшего, считая, что принц Гарри и М.Маркл слишком торопят события. Отношения между наследниками на британский престол, по сообщениям СМИ, еще более ухудшились из-за вражды их супруг, подробнее читайте здесь, но при этом принцы никак не комментировали семейный разлад.

Принц Гарри нарушил молчание, рассказав о конфликте с братом в интервью британскому каналу ITV, в эфире которого вышел фильм «Harry & Meghan: An African Journey» (Гарри и Меган: Африканское путешествие).

«Всякое может случиться, но мы – братья и всегда будем братьями. Сегодня у нас разные пути. Но я всегда буду рядом с братом и знаю, что он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как раньше, потому что мы оба заняты, но я очень его люблю», - заявляет принц Гарри в интервью британскому ITV, подчеркивая, что истории об их разладе создаются на пустом месте, и отмечая, что у них бывают как хорошие, так и плохие дни.

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Ф.В, Г.Р.