Принцы Гарри и Уильям прокомментировали новости насчет своей вражды из-за Меган Маркл – ФОТО

Британские принцы впервые официально высказались на тему возможной вражды между собой, информация о которой долгое время не сходит с полос мировых СМИ.

Напомним, что СМИ писали о том, что вражда между принцами началась перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, когда принц Уильям выразил свою озабоченность и недовольство выбором младшего брата, которого беспокойство оскорбило, так как после смерти матери принцессы Дианы братья сблизились и никогда не конфликтовали, но именно Меган Маркл столкнула их лбами.

А на днях в ряде СМИ прошла информация о том, что сложившие с себя королевские обязанности принц Гарри и Меган Маркл постоянно подвергались издевательствам и запугиваниям со стороны принца Уильяма и его семьи.

И если ранее принцы никак не комментировали возможный конфликт, то после информации об издевательствах и запугивании сделали совместное официальное заявление, опубликованное BBC, в котором говорится, что сообщения, распространенные в СМИ, оскорбительны и провокационны: «Несмотря на четкое отрицание, лживая информация, касающаяся отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского, была опубликована в британской газете. Для братьев, которые уделяют особое внимание теме душевного здоровья, провокационная риторика оскорбительна и потенциально опасна».

А тем временем герцогиня Сассекская, являющаяся бывшей актрисой и фотомоделью, возвращается в Голливуд – подробности возвращения читайте по ссылке.

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В.Ф, Г.Р.