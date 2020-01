Чрезвычайное заседание: Британские монархи решат, как быть с Гарри и Меган – ФОТО

Королева Великобритании Елизавета II организует в понедельник, 13 января, чрезвычайную встречу с самыми верными представителями королевской семьи.

Букингемскому дворцу нужно как можно скорее разработать стратегию и тактику после грянувшего как гром среди ясного неба решения принца Гарри и его супруги сложить с себя обязанности членов королевской семьи.

Об этом передает телеканал Euronews со ссылкой на британскую прессу.

Встреча пройдет в Сандрингеме в английском графстве Норфолк, где находится резиденция Ее Величества. Сообщается, что в ней примут участие принц Гарри, наследный принц Чарльз и принц Уильям. Герцогиня Сассекская будет участвовать в дискуссиях по телефону, поскольку находится в Канаде.

Речь на встрече пойдет о суммах финансового пожертвования, которое принц Чарльз выделяет паре из личного резерва, о том, что делать с их королевскими титулами, разрешить ли им заключать сделки от имени королевской семьи, и если да, то в каких масштабах, сообщают СМИ.

Обозреватели критически оценивают решение Гарри и Меган, напоминая, что до сих пор никому не удавалось быть членом британской королевской семьи «на полставки».

Герцог и герцогиня Сассекские 9 января сообщили о своем решении отказаться от полномочий членов королевской семьи. На своей официальной странице в Instagram они отметили, что в дальнейшем не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, и в целом отказались от всех привилегий.

«Мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри института монархии. Мы намерены отойти от того, чтобы считаться «высокопоставленными» членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву», - говорится на странице принца Гарри и Меган.

13 января стало известно о дальнейших планах Меган Маркл. Она подписала контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей, а средства, заработанные ею в рамках сотрудничества с киностудией, будут переданы благотворительной организации Elephants Without Borders («Слоны без границ»), защищающей животных от браконьеров.

Queen calls meeting with senior royals to hash out Megxit https://t.co/qaGB2HsLec pic.twitter.com/0a4HoboLM7 — Page Six (@PageSix) 11 января 2020 г.