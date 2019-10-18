Проект «Наш директор»: «Сегодня недостаточно обладать знаниями и опытом, чтобы стать директором»

Təhsil TV подготовило очередной выпуск проекта «Наш директор», в котором в видеоформате директора школ рассказывают о том, как проходят их рабочие будни.

На этот раз гостем стал директор школы №120 Кямран Исалы.

По его словам, он уже третий год работает на должности директора: «Я самый молодой кадр в нашей школе, однако, несмотря на это, у меня сложились очень хорошие, здоровые отношения с коллективом, что, несомненно, сказывается на общей атмосфере в школе».

Как отметил К.Исалы, сегодня недостаточно обладать знаниями и опытом, чтобы стать директором. Для этого ты должен быть лидером, уметь строить отношения как с коллективом, так и со школьниками. Необходимо вникать в проблемы школьников, общаться, дружить с ними.

1news.az