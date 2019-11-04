Производители азербайджанской пахлавы поставляли военное снаряжение в Сирию

В Москве военный суд приговорил к шести годам заключения двух уроженцев Азербайджана, которые в столице России занимались производством пахлавы, а параллельно поставляли военное снаряжение сирийским боевикам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Коммерсантъ», Расим Бахшиев и Эльшад Ягубов были задержаны сотрудниками ФСБ еще в августе прошлого года.

Имена Бахшиева и Ягубова включены в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к финансированию терроризма, сообщает издание. В списке Росфинмониторинга Бахшиев идет под 1675-м номером, Ягубов — под 9235-м. В список они попали в сентябре 2018 года, через месяц после того, как их задержали.

Как выяснило следствие, предприниматели отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы, бинокли, которые они приобретали в московских магазинах, на общую сумму около 30 млн руб. Из Турции снаряжение попадало в Сирию, где его использовали боевики различных террористических группировок.

В феврале часть оборудования попала в руки российских войск. Среди устройств было оборудование, которое позволяет вычислить и поразить цель на расстоянии больше километра. Стоимость таких устройств превышает 1 млн руб.

Когда тепловизоры попали в руки российских военных, приборами заинтересовалась военная контрразведка ФСБ. По серийным номерам в результате удалось выйти на московских поставщиков.

Бахшиев и Ягубов активно помогали следствию. Они утверждали, что не знали, что отправленное оборудование попадет к террористам, а свои действия объясняли желанием заработать. Тем более что на поставки за рубеж тепловизоров, прицелов и биноклей не нужна лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Как указывает «Коммерсантъ», приговор военного суда был обжалован защитой в Верховном суде, однако там не стали пересматривать вердикт, отметив, что при его вынесении уже были учтены все смягчающие вину обстоятельства. Адвокат Ирина Остаева указывала, что Ягубов — единственный кормилец в семье, и у него на иждивении находятся супруга и больная дочь.

Адвокат Эльшада Ягубова также рассказала изданию, что ее подзащитный рассчитывал на минимальную меру наказания благодаря сотрудничеству со следствием, но этого не произошло. «Мы попали в старую редакцию, там предусмотрено наказание от пяти до десяти лет. Рассчитывал, что получит пять лет в связи с тем, что способствовал раскрытию преступления, раскаялся, помогал следствию. Мы обжаловали только по мере наказания. Жалоба была отклонена», — сказала она.

1news.az