Путин назначил Медведева на новую должность

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Медведев освобожден от исполнения обязанностей главы правительства страны. Другим указом Путин назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

РБК