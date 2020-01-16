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Путин назначил Медведева на новую должность

Сегодня в 19:55 меньше минуты на чтение 439
Путин назначил Медведева на новую должность

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Медведев освобожден от исполнения обязанностей главы правительства страны. Другим указом Путин назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

РБК

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