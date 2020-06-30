Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России интеграционные процессы на постсоветском пространстве

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы России, обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

1news.az