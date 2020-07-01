Путин согласился с идеей сохранить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

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Президент России Владимир Путин поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц.

Об этом он сообщил во время видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров, построенных Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ходе онлайн-конференции с соответствующей просьбой к президенту России обратился глава Дагестана Владимир Васильев.

«Очень хорошо. Сделаем. Договорились», - сказал Путин.

По словам главы региона, в последнее время наращиваются темпы перехода граждан между странами.

«Владимир Владимирович, по Вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода и с той, и с другой стороны увеличены, буквально сегодня (30 июня – ред.) происходит очередной переход.

Темпы наращиваются, мы работаем, но есть необходимость сохранить вот этот полевой пункт МЧС, - пока он у нас до конца месяца, - если можно, еще на месяц», - сказал Васильев.

Напомним, что президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин 18 мая во время телефонного разговора условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. В тот же день Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии госграницу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.

С 24 марта на всей территории Азербайджана действует карантинный режим, который продлен до 1 августа.

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Источник: ТАСС