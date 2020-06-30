Работа на удаленке. Как карантин открыл новые возможности для азербайджанских компаний – ФОТО

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Пандемия коронавируса и введенный карантин стали большим испытанием для многих компаний, которые были вынуждены продолжать свою работу в удаленном режиме.

Однако для некоторых компаний данный опыт, вопреки изначальным опасениям, выдался положительным. К примеру, Facebook счел эксперимент с удаленной работой во время пандемии удачным — как мы уже сообщали, компания намерена в течение 10 лет перевести на постоянную работу из дома до 50% персонала. По словам Цукерберга, он ранее опасался, что переход на удаленную работу приведет к резкому падению производительности труда сотрудников, но оказалось, что это не так и некоторые из них, напротив, стали еще продуктивнее.

Это неудивительно, ведь, как известно, кризис всегда требует введения определенных новшеств и более повышенной концентрации, чтобы продержаться на плаву. А это, в свою очередь, приводит к совершенствованию и развитию.

Многие азербайджанские компании, перешедшие в период карантина на работу из дома, также смогли обратить негативные обстоятельства себе во благо, создав почву для развития своих сотрудников и более гибкой профессиональной среды. Приводим вашему вниманию слова представителей нескольких местных компаний, которым удаленка отнюдь не помешала продолжить эффективную работу.

Рахман Гаджиев – директор и главный редактор информационного агентства First News Media.

- В первую очередь нам всем необходимо понять, что мы столкнулись возможно с самым серьезным вызовом последних десятилетий. Я говорю не столько об экономическом кризисе, сколько в целом о ситуации неопределенности, когда ты не знаешь, как на нее реагировать, чего от нее ожидать.

Мы сейчас оказались именно в таком положении, когда перед нами стоит несколько очень важных задач. Первая и самая важная– это адаптироваться под нынешнюю ситуацию. Как вы знаете, изменения произошли во внешней среде, в которой мы функционируем и живем, создав угрозу здоровью людей, поэтому каждый из нас должен был отреагировать на это на своем уровне – на уровне личности, общества, компании, страны и так далее, чтобы максимально оградиться от этой угрозы.

Самый очевидный выход – это по возможности сократить контакты с социумом, чтобы поменьше подвергать себя угрозе. Мне лично кажется, что наибольшая угроза нас поджидает в общественном транспорте. Потому что, во-первых, это довольно-таки тесное пространство, которое не всегда хорошо проветривается. А во-вторых, какие бы мы сами ни принимали меры безопасности, в транспорте мы зависим от других людей, которые зачастую эти меры не соблюдают.

Поэтому лично для меня, как руководителя, было в первую очередь важно ограничить своих сотрудников в передвижениях в общественном транспорте, ведь не у каждого имеется машина, чтобы добираться до работы. Самым очевидным выходом для нас стала удаленная работа из дома.

Также, мне кажется, сейчас такое время, когда людям хочется побольше быть в комфортной зоне, которая помогает сгладить стресс. Очевидно, что на земле нет места, где нам было бы более комфортно, чем дома со своей семьей. Поэтому работать из дома при нынешних обстоятельствах –наилучший выход.

Вместо того, чтобы сидеть в офисе в выходной одежде и туфлях, мы можем находиться дома, в удобной одежде. В моменты усталости прилечь, погладить собачку, поболтать с ребенком, то есть, возможностей расслабиться на удаленке гораздо больше.

Для того, чтобы перейти на работу из дома, нам нужно было обеспечить нормальную инфраструктуру. В офисе это сделать намного легче – можно поговорить с глазу на глаз, можно поднять трубку и позвонить из одного кабинета в другой, можно выпить вместе чашку кофе и так далее.

На удаленке все сложнее. Переход на новый формат работы занял несколько недель. Мы опробовали различные платформы и инструменты, такие как WhatsApp, e-mail, Zoom, Dropbox.

Постепенно мы перевели практически всю нашу коммуникацию и документооборот в Microsoft Teams, где удобнее планировать, общаться и все необходимые инструменты имеются под рукой. По сути, в техническом плане мы смогли организовать нашу работу на достаточно эффективном уровне.

Что касается социальных моментов – у нас дружный коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Регулярно проводим общие видеоконференции в Microsoft Teams, стараясь минимизировать нехватку живого общения. Проблем с выдачей зарплат пока, слава богу, не было. Но, конечно же, должен отметить, что ситуация с рекламным рынком и падением бюджетов не обнадеживает – сколько еще удастся продержаться на плаву без существенных потерь – большой вопрос.

Опять же, эта ситуация с коронавирусом не вечна, дай Бог она останется позади, но мы постараемся переежить этот период с пользой для себя и к тому времени будем уже гораздо более эффективными и стрессоустойчивыми.

В целом, мы станем сознательнее, начнем по-другому относиться к личной гигиене и плюс будем более подкованы технически.

Я думаю, что переход к удаленному формату работы является хорошей возможностью для работодателей и компаний снизить риски заражения своих сотрудников. В конечном итоге, наша главная задача – это обезопасить людей. Ничего важнее этого быть не может.

Тот факт, что мы уже на протяжении более двух месяцев спокойно работаем удаленно, показывает, что в нашем случае это возможно. В ближайшие месяцы мы точно продолжим работать из дома. Возможно, право выбора останется навсегда. Пусть работают хоть из кофейни, для меня это не важно, главное, чтобы они четко выполняли поставленные перед ними задачи.

Нам нужно становиться гибкими, чтобы уметь адаптироваться под изменчивую окружающую среду. И нынешние обстоятельства – хороший шанс для того, чтобы развить в себе эту гибкость.

Севиндж Гусейнова – главный директор HR в компании SOCAR AQŞ

- С момента распространения COVID-19 перед нашей компанией стояла задача продолжать обеспечивать нефтью и газом локальный рынок, то есть, останавливать производство мы никак не могли. При этом мы должны были обеспечить максимальную безопасность наших сотрудников. Эти задачи были выполнены благодаря оперативной реакции менеджмента компании и дружной командной работе всех сотрудников.

Для работников, которые трудились на буровых установках, были созданы все условия, чтобы они могли продолжать работать. Специально для них был арендован отель, куда они заезжали перед тем, как поехать на платформу отрабатывать свою смену. Этот отель регулярно дезинфицировался. Также мы тестировали наших работников на коронавирус и дожидались отрицательных результатов, прежде чем отправить их на платформу.

Несмотря на то, что все эти шаги требовали дополнительных расходов, как финансовых, так и временных, компания ни на секунду не задумалась, так как безопасность сотрудников является нашим главным приоритетом. Мы распространили эту методику и на наших подрядчиков, таких как Schlumberger, Weatherford, которые с радостью перенимали наши методы создания безопасной рабочей среды и выражали благодарность за то, что мы заботимся не только о наших работниках, но и о работниках своих партнеров.

Что же касается офисных сотрудников, с начала карантина весь штат был полностью переведен на удаленную работу. Для этого, естественно, потребовалась определенная техническая база, позволяющая нам находиться на связи. Вместе с тем возникли другие проблемы: как продолжать поддерживать моральный дух и единство работников, чувство корпоративной привязанности и гордости за компанию, когда все находятся поодаль.

Для решения этих проблем мы создали разнообразные виртуальные платформы. Одну из них мы назвали «Billik görüşü» - она была предназначена как для профессионального общения, так и для информирования коллектива касательно дальнейшего развития событий внутри нашей компании. Благодаря этому работники продолжали иметь регулярный доступ к менеджменту компании. Мы отвечали на все возникшие у людей вопросы, чтобы они сами не расписывали у себя в голове худший сценарий и не начинали паниковать, что вполне могло произойти в условиях, когда во всем мире царит неопределенность. У SOCAR AQŞ был лозунг, который гласил, что, несмотря на социальное дистанцирование, мы продолжаем держаться вместе.

Наши HR-координаторы постоянно созванивались с сотрудниками и спрашивали, как они себя чувствуют, какое у них настроение. Мы интересовались, есть ли у людей все необходимые ресурсы для работы из дома, проводили опросы, узнавая, что мы можем для них сделать.

Одной из проблем наших сотрудников, которая всплыла в результате опросов, была эргономика рабочего места. Не у всех есть отдельная комната и даже отдельный стол, где можно удобно расположиться и абстрагироваться от окружающего шума. Дома очень много отвлекающих моментов – родители, дети, мужья, жены постоянно дергают тебя, не понимая, что ты должен работать. Поэтому мы устраивали разные вебинары и давали советы на тему того, как организовать дома удобное рабочее место даже в маленьком пространстве.

Также с помощью наших опросов выяснилось, что люди захотели потратить время, которое у них освободилось из-за отсутствия необходимости готовиться к работе и стоять в пробках, на самосовершенствование и развитие. Было очень приятно это осознавать, поэтому мы сразу же откликнулись и создали онлайн-программы повышения квалификации для наших работников.

Затем мы создали программу здоровья, которая имела три направления. Во-первых, в этой программе был собран перечень физических упражнений – силовых и кардио, которые подходят для занятий дома, учитывая, что спортивные залы в начале карантина были закрыты, и даже после открытия многие люди боялись туда ходить, подвергая себя угрозе. Мы хотели, чтобы наши работники не растеряли физическую форму, ведь, как известно, в здоровом теле – здоровый дух.

Во-вторых, программа давала возможность пройти психологические классы, где люди получали информацию о том, как улучшать свое настроение. В этом была повышенная потребность, учитывая, что длительное нахождение в замкнутом пространстве приводит к моральному упадку, накаляет отношения с членами семьи и заставляет испытывать стресс. И в-третьих, мы организовали классы с профессиональными диетологами и нутрициологами по приобретению здоровых привычек.

Также мы запустили радио-подкаст, который называется «Dərin söhbət». И записали несколько веселых и оптимистичных выпусков развлекательного характера на самые различные темы, которые были встречены нашими сотрудниками с большим интересом.

И, наконец, мы создали платформу для простого человеческого общения, не касающегося работы. Учитывая, что наши сотрудники очень скучают друг по другу, мы предложили им контактировать по веб-камере во время кофе-брейков или ланчей, воссоздавая таким образом у себя дома атмосферу офиса.

Стоит отметить, что в период карантина, когда часть населения лишилась заработка, наши сотрудники на добровольной основе жертвовали свои средства, покупали и развозили продукты нуждающимся людям. Когда ты отдаешь любовь, совершаешь добрые поступки, это подпитывает твой дух. И продержаться в трудные времена становится намного легче.

Напоследок хочу суммировать – если подпитывать разум, дух и тело правильным образом и направить энергию сотрудников на созидательную волну, можно справиться с любой задачей, как производственной, так и человеческой. Поэтому не случайно, что с самого начала пандемии мы продолжали работать на полную мощность и перевыполнили план бурения, при этом обеспечив безопасность наших сотрудников.

Во время кризиса проявляется истинная сущность людей. И в этих условиях мы показали, что умеем работать в команде. Было очень приятно видеть такую сплоченность и заботу друг о друге, как со стороны молодежи, так и старшего поколения. Наши корпоративные ценности, такие как единство, командный дух, соблюдение безопасности и качества были продемонстрированы в этих трудных условиях самым ярким образом. Пример компании SOCAR AQŞ еще раз подтвердил: когда мы едины, мы непобедимы!

Фаргана Мамедова – HR директор Kapital Bank

- С возникновением ситуации с коронавирусом 80% работников головного офиса нашего банка перешли на удаленную работу, а филиалы работали в объеме 50% в режиме недельной и двухнедельной периодичности. Никто не был готов к такому ходу событий, в том числе и мы. Но, оглядываясь назад, думаю, что мы достаточно оперативно и правильно среагировали на ситуацию, собрали чрезвычайную комиссию и приняли последовательные и всесторонние меры. Вместе с коллегами из IT-структур мы подготовили план перехода и незамедлительно осуществили его, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников: поэтапно обеспечили их ноутбуками, доступами к банковским системам и программам и перевели на работу из дома. Результаты показывают, что наш план оказался довольно эффективным и процесс адаптации сотрудников не занял много времени. Хотелось бы также отметить, что данный структурированный план стал успешен благодаря взаимному сотрудничеству между всеми структурами. Ведь командная работа и правильная коммуникация – это всегда залог успеха!

Конечно, не секрет, что перевести более 1500 сотрудников на удаленный режим за раз, в самый кратчайший срок с технической стороны и со стороны безопасности - очень сложный процесс, с которым наши IT-сотрудники справились превосходно. Но главное испытание заключалось в том, чтобы понять, что эффективная удаленная работа — это не просто технологическая проблема, она заключается в создании надежной культуры, позволяющей нашим сотрудникам, работающим в удаленном режиме, и сотрудникам в офисе чувствовать себя связанными, не теряя при этом чувство принадлежности к компании. Самое важное было построить непрерывную и эффективную коммуникацию. Нам удалось это сделать с помощью обеспечения регулярного потока информации и обновлений для сотрудников, а также онлайн платформ, тренингов, онлайн тимбилдингов и, самое главное, поддержки со стороны руководства.

Когда мы начали получать позитивные отзывы от сотрудников об удаленной работе, решили провести опрос и узнать мнение большинства. И знаете, большинство опрашиваемых сотрудников ответили, что для них это был эффективный опыт и они хотели бы продолжать работать в таком же режиме или, как минимум, перейти на режим частично удаленной работы. Это был сигнал, и мы начали анализировать возможности, перспективы и, конечно же, риски перехода в данный режим с точки зрения сотрудников и банка. На данный момент мы ведем более детальную аналитику этого процесса и, если будем довольны результатами, поэтапно переведем определенные структуры на удаленную работу.

Безусловно, удаленная работа подразумевает как плюсы, так и минусы. Но давайте начнем с позитивного. Один из плюсов – это возможность воспользоваться гибким рабочим графиком. Здесь главное постараться провести четкую грань между работой и личной жизнью. Вы можете работать из любого места. Нет дресс-кода, конечно, если у вас нет важной встречи. Вы неизбежно осваиваете новые навыки, которые необязательно являются частью вашего основного опыта. Это новые методы общения и навыки управления проектами, чтобы преодолеть физический разрыв между вами и другими членами команды. Экономия денег и времени. Время, проведенное в машине или в общественном транспорте, может быть продуктивным, но оно не может компенсировать время, заимствованное у вашей семьи. Кто не хотел бы вернуть это время? Не говоря уже о деньгах, потраченных на бензин, транспорт, обеды и так далее!

А теперь, перейдем к минусам, с которыми мы столкнулись. В первую очередь, конечно же, это изоляция и отсутствие социальной жизни. Многим не хватает живого общения и по сей день. Нарушение границ между рабочей и личной жизнью, иногда ловишь себя на мысли, что работаешь до поздней ночи, не замечая времени. Загруженность сетей в какой-то момент привела к серьезной проблеме с интернет связью, уверена, что у всех были одни и те же проблемы.

Чтобы мотивировать свою команду на эффективную удаленную работу, в первую очередь нужна регулярная, открытая и правильная коммуникация. Построение культуры удаленного общения - один из основных способов мотивации сотрудников. Для этого, прежде всего, нужно выстроить доверие, а один из хороших способов добиться этого - часто организовывать встречи членов команды, которые работают в удаленном режиме. Все сотрудники хотят ощущать признание, особенно за вклад, который они привносят в команду и компанию. Также нужно ставить четкие цели и показатели эффективности. Необходимо создавать чувство собственничества за свою работу и свои результаты. Ну и хотелось бы добавить, что для обеспечения успешности удаленной работы необходимо вести правильный набор персонала и выбирать людей не только по уровню знаний, а больше по необходимым компетенциям.

Вижу ли я перспективы удаленной работы в Азербайджане? Почему бы и нет?! В мировой практике удаленная работа больше не является будущим. Мы уже столкнулись с этим сейчас. Более чем когда-либо компании расширяют свою рабочую силу, чтобы вовлекать талантливых сотрудников, где бы они ни проживали. Фактически, за последнее десятилетие число сотрудников, работающих в удаленном режиме и на дому, значительно выросло. Все больше компаний из разных отраслей поддерживают удаленную работу: это может повысить производительность, увеличить число доступных кандидатов, а также предоставить другие преимущества, которые я перечислила выше. Я считаю, что для этого очень важно развить и правильно привить здоровую культуру удаленной работы в компании. Вы должны определить ценности, правильно коммуницировать и применять эти ценности на практике.

Лейла Мамедова