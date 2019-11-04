Рамиль Ахмедов успешно выступил на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге – ФОТО – ВИДЕО

«Мистер 1000 кг» Рамиль Ахмедов успешно выступил на очередном международном турнире.

Как сообщает 1news.az, азербайджанский спортсмен занял второе место на чемпионате Восточной Европы по пауэрлифтингу, который в конце октября прошел в Санкт-Петербурге.

Рамиль Ахмедов выступал в весовой категории до 100 кг. При этом сам спортсмен весит 95 кг. Рамиль представлял спортивный клуб «Зирвя».

Более того, по коэффициенту Вилкса (Wilks), который отражает соотношение между массой тела атлета и поднятым им весом, в своем дивизионе среди 80 атлетов показал третий результат. В сумме троеборья Рамиль поднял 815 кг (290+205+320).

Чемпионат в северной столице России стал для Рамиля шестым по счету стартов в 2019 году. В беседе с 1news.az спортсмен отметил, что посвящает этот успех Дню государственного флага Азербайджана, который будет отмечаться 9 ноября.

«Хотел бы поблагодарить своего друга и товарища по тренировкам Хафиза Вердиева, который следил за ходом моих сборов. Благодарен и руководству СП «Зирвя».

Свое выступление по 5-балльной шкале я могу оценить на 4+. Были некоторые нюансы, которые помешали выступить как надо. Одной из целей было выполнение норматива PRO Card и попадание в список PRO-спортсменов. Учитывая все сложности, в которыми мне пришлось столкнуться при подготовке, в частности отсутствие финансовых ресурсов, выступление можно оценить как неплохое. В сумме троеборья я набрал 815 кг. Это результат на уровне международного класса.

Сейчас мой друг и коллега Хафиз Вердиев лично взялся за нашу подготовку. У нас осталось меньше месяца до последнего соревнования в этом году. В начале декабря в Москве состоится чемпионат мира. Конкуренция там будет запредельная. Сильнейшие пауэрлифтеры мира будут в Москве. Одной из целей там также будет попадание в категорию PRO.

В данный момент подготовка проходит на хорошем уровне. Конечно, если бы удалось найти финансовые ресурсы и поддержку, подготовка была бы еще лучше. Надеюсь, нам удастся найти ресурсы на подготовку и поездку на чемпионат мира», - сказал он.

Теймур Максутов, Г.Р.