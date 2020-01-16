Родители погибших в небоевых условиях армянских солдат вновь проводят акцию протеста

Матери военнослужащих, умерших в мирных условиях, в четверг, 16 января вновь собрались напротив здания правительства.

Мать Артура Казаряна, умершего в одной из воинских частей, Ирина Казарян в беседе с «А1+» сказала, что им сообщили в голове сына нашли опухоль, и он умер от этого. Казарян сказала, что если сын умер из-за опухоли, соответствующие органы должны были представить изображения, свидетельствовавшие о наличии опухоли.

«Я требую от них изображение опухоли, покажите опухоль, я оставлю в покое», - подчеркнула она. Мать Артура Казаряна также добавила, что по положению на вчерашний день было второе судебное заседание, и прокуратура пока не предьявила некоторые материалы по делу.

Мать Валерика Мурадяна, умершего в другой воинской части, Нана Мурадян сказала, что его сына задушили в воинской части, а потом повесили.

«Официальная версия – доведение до самоубийства (1-я часть 110-й статьи Уголовного кодекса). Я 8 лет протестовала, требовала, «вы хоть написали версию «доведение до самоубийства», а где те, кто довели?». Только в прошлом году решили, что доведшие до самоубийства обнаружены, нашли, решили, что до самоубийства довели двое солдат, их объявили в розыск, но до сегодняшнего дня не находят», - подчеркнула она.

Мурадян не назвала имен эти двух солдат, сказала правоохранительным органам, в каком городе, в какой деревне Российской Федерации местонахождения одного из солдатов, однако получила ответ, что правоохранительным органом не удается найти их. «До сих пор ничего не делают», - сказала она. Мурадян, однако, убеждена, что сын был убит, а не совершил самоубийство.

Мать умершего в Варденисе Тиграна Оганджаняна Гоар Саркисян сказала, что предварительная гипотеза смерти был несчастный случай, что сын умер от удара током.

Саркисян сказала, что ей сообщили, что сын после команды отбой пошел в Контрольный проходной пункт, предусмотренный для техники, чтобы взять спортивную обувь, вблизи также находилась комната охранников тогдашнего командира 2-го армейского корпуса Министерства обороны, генерала майора Айказа Багманяна, а тело сына нашли под окном комнаты.

«Мой сын, якобы, прикоснувшись к удерживающему антенну троссу, был поражен током, и на месте зарегистрировали смерть. Разорванную одежду моего сына конфисковали, со сорванным погоном, лежащим в кармане. Описание его телесных повреждений, под ногтями вырвано, ногтей нет», - отметила она. По словам матери, экспертиза показала, что на электропроводе нет следов, разорванность одежды уже подозрительна, и следствие прошло в неверном направлении.

Мать Армана Мурадяна, скончавшегося в Мартакертской воинской части, Эрикназ Гаспарян в беседе с нами сказала, что в 2013 году им сообщили, что сын совершил самоубийство оружием.

«На оружии нет отпечатков пальцев, что этим оружием мой ребенок убил себя. Мой супруг спросил военных: «Вы видели, что Арман совершил самоубийство?», сказали, что не видели: «Мы видели, что следователь вычистил оружие». До сих пор мы не можем доказать этому следователю, что «Ты вычистил оружие», - детализировала мать Мурадяна.

На вопрос, на каком этапе находится судебное дело, ответила, что один из офицеров (заместитель командующего батальоном, майор Эмил Аветисян – авт.) осужден, однако потом по амнистии понес наказание 1 год 7 месяцев, вместо 3 лет 6 месяцев.

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