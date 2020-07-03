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Россия приветствует предложение Ильхама Алиева созвать сессию Генассамблеи ООН по COVID-19 

Сегодня в 11:07 ~ 3 минуты на чтение 226
Россия приветствует предложение Ильхама Алиева созвать сессию Генассамблеи ООН по COVID-19 
Инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева по созыву специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в связи с пандемией коронавируса соответствует духу сотрудничества и заслуживает поддержки. 
 
Об этом изданию «Москва-Баку» заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков. 
 
«Россия привержена делу объединения международных усилий в борьбе со вспышкой COVID-19 и выполнению обязанности стран-членов сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом ООН.  
 
Упомянутая инициатива, выдвинутая Президентом Азербайджанской Республики от имени государств-членов Движения неприсоединения, идет несомненно в русле решения этой задачи и заслуживает поддержки», - сказал он. 
 
По словам Чумакова, Россия готова активно участвовать в обсуждении вопросов, связанных с реализацией данной инициативы.  
 
При этом дипломат отметил, что это потребует урегулирования ряда технических и процедурных аспектов, поскольку в условиях пандемии работа ведется в виртуальном режиме. 
 
Предложение провести специальную сессию Генассамблеи ООН на высшем уровне по теме борьбы с пандемией коронавируса Президент Ильхам Алиев озвучил 4 мая, выступая в качестве председателя на саммите Движения неприсоединения, который был проведен посредством видеоконференции.  
 
На днях помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что около 130 государств-членов ООН поддержали инициативу главы Азербайджанского государства. Единственной страной, выступившей против, является Армения.  
 
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со всеми государствами-членами ООН для определения формата и модальностей организации специальной сессии Генеральной ассамблеи по борьбе с пандемиями на уровне глав государств и правительств посредством видеоконференции, в частности, для достижения результатов в конце специальной сессии.  
 
«Уверены, что специальная сессия создаст условия для полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией и внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу», - сказал он. 
 
Издание «Москва-Баку» отмечает, что Азербайджан предпринимает активные шаги по борьбе с пандемией COVID-19 как внутри страны, так и на внешнеполитической площадке, стремясь консолидировать усилия государств мира.  
 
Так, по инициативе Президента Ильхама Алиева (действующего председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств) 10 апреля состоялся чрезвычайный саммит Тюркского совета посредством видеоконференции, посвященный борьбе с COVID-19. 4 мая по инициативе Президента (действующего председателя Движения неприсоединения) прошел онлайн-саммит Контактной группы Движения, посвященный борьбе с COVID-19. В нем приняли участие генсек ООН, президент Генассамблеи ООН, гендиректор ВОЗ, представители ЕС и Африканского союза.  
 
Азербайджан с начала пандемии оказал финансовую и гуманитарную поддержку около 30 странам мира, в том числе 5 млн долларов были выделены Ирану, 10 млн долларов – Всемирной организации здравоохранения, включая 5 млн долларов для стран, испытывающих трудности на фоне пандемии.  
 
Елена Остапенко 

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