Зеленский обсудит с европейскими лидерами итоги переговоров с Уиткоффым и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с европейскими лидерами итоги переговоров с прибывшими в Киев спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером.

Как передает 1news.az, об этом 6 августа украинский лидер сообщил журналистам, встречая американских делегатов.

"Благодарим президента [США Дональда] Трампа за то, что он разрешил им приехать. С точки зрения безопасности для нас это важно", - заявил Зеленский.

По его словам, последние атаки России показывали, что посадка самолета с делегацией США в Киеве была невозможна.

"Они не могли воспользоваться самолетом. Хотя мы все подготовили, наши аэропорты работают. Думаю, что сегодня у нас будет возможность очень широко с вами пообщаться, и ожидается большой раунд переговоров, затем будут проведены онлайн-обсуждения с нашими европейскими партнерами", - добавил президент Украины.