Русская община Азербайджана призывает международные организации призвать к ответственности армянское руководство

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В связи с очередной военной провокацией Армении на границе с Азербайджаном Русская община Азербайджана выступила с заявлением.

Заявление Русской общины опубликовано АЗЕРТАДЖ, в нем говорится: «12 июля вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли позиции Вооружённых сил Азербайджана в направлении Товузского района вдоль государственной границы между двумя странами, используя артиллерийские установки. В результате столкновения были убиты одиннадцать военнослужащих Азербайджана, в том числе высокопоставленные военные. Несколько солдат было ранено. Вооруженные силы Армении неоднократно подвергали обстрелу и мирные сёла, в результате чего был убит 76-летний Азиз Азизов. Село Ханлыглар в западной части Газахского района, которое имеет границу с Арменией длиной 29 километров, также попало под обстрел. 14 июля Армения, нарушив 18-ю статью Женевской конвенции, атаковала Товузскую центральную больницу.

С самого начала важно отметить, что Товузский район расположен вдали от Нагорного Карабаха и 7-и прилегающих районов, находящихся под незаконной армянской оккупацией. Вооружённый конфликт, развязанный преступным руководством Армении, длится на территории независимой и суверенной Азербайджанской Республики уже более 30 лет. С целью оправдать свои оккупационные действия и пустить пыль в глаза международным структурам Армения создала никем не признанный сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. И, как следствие, изгнание сотен тысяч азербайджанцев со своих земель, трагедия города Ходжалы, зверские убийства мирных людей, варварские уничтожения национальных богатств и исторических памятников Азербайджана. Многие представители этнических групп, в т.ч. и русские пострадали в результате армянской агрессии. Кто-то стал вынужденным переселенцем, кто-то потерял близкого человека, ну а кто-то пошёл со всеми защищать суверенитет Азербайджана, став национальным героем, посмертно награждённым орденами и медалями.

Десятки безрезультатных переговорных процессов по мирному урегулированию, инициированных Минской группой ОБСЕ (при этом все страны-сопредседатели признают территориальную целостность Азербайджана), четыре резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном и безоговорочном выводе армянских вооружённых сил с оккупированных азербайджанских земель до сих пор остаются невыполненными, что даёт право Армении думать о своей безнаказанности и далее нарушать все международные принципы и нормы.

Мы - этнически русское население Азербайджана решительно осуждаем агрессивные действия армянского руководства, направленные на эскалацию конфликта и попытку захвата новых территорий суверенного Азербайджанского государства. Русская община Азербайджана убедительно призывает международные организации - ООН, ОБСЕ и её Минскую группу, Европейское сообщество, а также ряд миротворческих организаций призвать к ответственности армянское руководство за очередную попытку дестабилизировать весь переговорный процесс, осуществив провокацию по захвату новых территорий суверенного государства и, наконец, прислушаться к справедливым требованиям азербайджанского народа о выводе оккупационных армянских вооружённых формирований с территории Азербайджанской Республики. Если международное сообщество не отреагирует соответственно, эта провокация перерастет в крупномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который будет иметь серьезные последствия для всей региональной безопасности.

Более 25 лет Азербайджан, его руководство старается урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путём, на основе уважения суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Однако, как мы видим, руководство Армении, вне зависимости от того, кто стоит у власти, постоянно нарушает режим прекращения огня, подвергая обстрелам наших военнослужащих и даже мирное население в близлежащих сёлах. Это недопустимо! Терпение Азербайджанского народа небезгранично.

Этнически русские граждане страны полностью поддерживают позицию и действия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в отношении ситуации на армяно-азербайджанской границе и в целом процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы благодарны нашей армии, нашим храбрым военнослужащим за стойкость и мужество! Вне зависимости от ситуации, русское население Азербайджана, как и в начале 90-х, всегда готово встать плечом к плечу с азербайджанским народом, с нашими братьями и защищать нашу Родину до конца, отстаивая право на нерушимость границ Азербайджана!».

АЗЕРТАДЖ