Ряд организаций обратился в ЦИК для проведения exit-poll на парламентских выборах

В Центральную избирательную комиссию обратилось несколько организаций для проведения exit-poll на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, организации, желающие провести exit-poll, в соответствии с законодательством должны обратиться в ЦИК в срок за 20 дней до дня выборов.

«Данный срок завершился, и в ближайшие дни СМИ будет предоставлена информация об организациях, представивших в ЦИК документы для проведения exit-poll», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.