Рыбный сезон на весь год? Этот магазин ломает стереотипы - ФОТО

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Специально для любителей морепродуктов!

В Баку на рынке Yaşıl Bazar произошло открытие первого рыбного магазина высокого уровня контроля качества и сервиса. Теперь потребители смогут купить свежую и качественную рыбу в любое время года.

Магазин Azerbaijan Fish Farm ломает стереотип «сезонности» потребления рыбы, обеспечивая покупателей абсолютно безопасной и качественной рыбой благодаря технологии вакуумирования и воздушного охлаждения.

Производитель представляет новый бренд «Xəzərin sahilində», который станет знаком качества рыбной продукции в Азербайджане, завоевав доверие покупателей к местной рыбной продукции.

Azerbaijan Fish Farm, выступая против вылова редких рыб и браконьерства в Каспийском море, предлагает свои услуги в решении проблемы. Выращивая самые разные виды рыб на фермах в идеальных условиях в соответствии с характеристиками каждого вида, под строгим контролем профессионалов, производитель предлагает свои продукты, не нанося вред экосистеме Каспия.

В магазине Azerbaijan Fish Farm потребители получат новый опыт покупки рыбы.

Этот магазин предлагает не только свежую и копченую рыбу, но и различные деликатесы, которые еще не представлялись в Азербайджане. Компания обещает всегда выделяться на этом рынке беспрерывной поставкой продукции.

В магазине также состоится запуск нового бренда высококачественной натуральной черной икры осетровых - KURA Caviar. Новый бренд с национальным колоритом задуман как ответ всей контрафактной продукции из Китая и браконьерской икре, представленной на наших рынках.

Натуральная икра по классической рецептуре производится на отреставрированной на основе последних технологий старинной ферме в Нефтчале и будет обладать очень доступной ценой в сравнении с высоким уровнем качества продукции.

Наслаждайтесь этим летом самой вкусной рыбой и рыбными продуктами!

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