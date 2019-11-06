Самед Сеидов: «Граждане не хотят быть использованными в грязных политических играх радикальной оппозиции»

Радикальную оппозицию интересует лишь собственная актуальность. Настолько, что они оставляют без комментариев принятие Конгрессом США резолюции по т.н. «геноциду армян».

Об этом 1news.az заявил председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, глава постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, это очень тревожный вопрос, свидетельствующий о том, насколько узка и абсолютно неадекватна их позиция.

«К сожалению, очень многие представители так называемой оппозиции, пытаясь выразить негативные мысли, хотят получить поддержку антиазербайджанских сил, которые сейчас в мире и в Европе начинают поднимать голову, вот это самое страшное», - сказал он.

По его словам, таким образом, к сожалению, можно констатировать не защиту национальных интересов, а, наоборот, пренебрежение ими. «Их это не интересует. Это показывает, что они либо не понимают, либо не хотят понимать», - сказал он.

Самед Сеидов указал, что граждане Азербайджана не поддерживают радикальную оппозицию.

«Они ищут возможность самих себя актуализировать. Народ все понимает и хорошо видит. Они не в состоянии выступить с конкретными позитивными, конструктивными предложениями, поэтому стремятся создать проблемы для окружающих людей, показать себя мучениками и тем самым привлечь к себе внимание», - сказал он, отметив, что граждане не хотят быть использованными в грязных политических играх.

А.А.