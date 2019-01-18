1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Самолет Buta Airways совершил вынужденную посадку

Сегодня в 15:58 меньше минуты на чтение 1224
Самолет Buta Airways совершил вынужденную посадку
Самолет авиакомпании Buta Airways, летевший из Измира (Турция) в Баку, совершил вынужденную посадку в Гянджинском международном аэропорту.
 
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы AZAL Паша Кесамански, причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.
 
«Самолет, на борту которого находились 102 пассажира, приземлился в Гяндже в 13:42 по бакинскому времени. Пассажиру была оказана необходимая медицинская помощь. Самолет уже вылетел в Баку», - подчеркнул П.Кесамански.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
WhatsApp

1 224

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены