Самолет Buta Airways совершил вынужденную посадку

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Самолет авиакомпании Buta Airways, летевший из Измира (Турция) в Баку, совершил вынужденную посадку в Гянджинском международном аэропорту.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы AZAL Паша Кесамански, причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

«Самолет, на борту которого находились 102 пассажира, приземлился в Гяндже в 13:42 по бакинскому времени. Пассажиру была оказана необходимая медицинская помощь. Самолет уже вылетел в Баку», - подчеркнул П.Кесамански.

Тимур Рзаев, Г.Р.