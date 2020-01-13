Самые впечатляющие и самые странные гаджеты-новинки 2020 года – ФОТО

10 января в Лас-Вегасе завершилась ежегодная международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show 2020.

Многообещающие, удачные и странные гаджеты — в подборке Forbes Life.

Из мероприятия, на котором производители еще недавно демонстрировали продукты, которые появятся в продаже до конца года, выставка CES постепенно превращается в шоу, где можно увидеть скорее возможности технологических компаний, чем то, что можно вот-вот купить, отмечает издание.

Вряд ли, например, у фантастического концепт-кара Mercedes-Benz Vision AVTR или электромобиля Sony Vision-S есть ощутимые серийные перспективы в ближайшие годы.

CES 2020 можно было бы скептически назвать выставкой концептов и ожиданий, а некоторые из представленных гаджетов выглядят более забавными, чем полезными. Но разочаровываться не стоит.

В этом году мы осознали основные направления, в которых движутся технологии. В первую очередь есть понимание, что продукты, которые в корне изменят повседневную жизнь, появятся очень скоро.

Революция высокого разрешения

Концепт телевизора серии Signature в новом форм-факторе — его гибкий экран мог сворачиваться в трубку и убираться в основание устройства — компания LG показала на Consumer Electronics Show год назад.

Теперь проект приобрел зримые очертания: 65-дюймовый LG Signature OLED TV R с разрешением 4K Ultra HD будет продаваться уже в нынешнем году, о чем свидетельствует красноречивое Coming Soon на официальном сайте.

Преимущество Signature OLED TV R в том, что это — больше, чем стандартный телевизор. Он не просто исчезает, превратившись в часть интерьера. Телевизор, который LG называет «революционным», в таком состоянии можно использовать как 4,2-канальную 100-ваттную аудиосистему Dolby Atmos. Официально стоимость Signature OLED TV R не названа, но CNET утверждает: его цена на американском рынке составит $60 000.

Новый взгляд на дополненную реальность

Сразу в восьми номинациях — от Embedded Technologies до Smart Cities — получил награды гаджет стартапа из Флориды Human Capable Inc. Разработчики представили AR-очки, которые функционально не очень отличаются от других: девайс совершает и принимает телефонные звонки и сообщения, управляет музыкальным плеером, умеет снимать видео, фотографировать и распознавать голосовые команды. Чем же объяснить успех?

Особенность Norm Glasses не только в том, что они весят всего 36 граммов. Внешне Norm Glasses совершенно не отличаются от обычных очков, а стекла можно использовать любые, включая линзы для коррекции зрения и фотохромные.

Как отмечает Forbes, относительная непопулярность технологически очень интересных Google Glass и других похожих устройств, возможно, объясняется тем, что далеко не всех вдохновляет перспектива быть похожим на киборга — покупателям хотелось того, что в Human Capable называют normal looking.

Летом 2019 года компания открыла сбор средств на Kickstarter и за месяц собрала почти $600 000. Пользователи были готовы заплатить от $199. Стартап обещает, что заказы будут выполняться с начала 2020 года.

Умная зубная щетка

Оптические датчики зубной щетки Colgate Plaqless Pro, как утверждает производитель, позволяют в режиме реального времени отслеживать плохо вычищенные участки. Если Plaqless Pro их «видит» — специальное кольцо на ручке устройства светится синим цветом и становится белым, когда процесс чистки зубов щетка оценивает как успешный.

Больше того, Plaqless Pro синхронизируется со смартфоном, создает «карту» полости рта, а в приложении Colgate Connect App пользователь получает индивидуальные советы по уходу за зубами.

Трудно сказать, насколько новинка поможет избежать лишних визитов к стоматологу, но Plaqless Pro, пожалуй, сегодня — самая «умная» зубная щетка в мире. По крайней мере устройства других производителей такими способностями не отличаются. Цена Plaqless Pro, утверждает Еngadget, составит не менее $200.

Мотоцикл, который все видит

Damon Halo Hypersport канадского производителя, который получил первое место в номинации Vehicle Intelligence & Transportation, назван на CES 2020 самым безопасным байком из когда-либо выпускавшихся. Датчики, камеры, радары и технология CoPilot позволяют водителю получать максимум информации о дорожной ситуации в радиусе 360 градусов. Мотоцикл оповещает владельца о слепых зонах и опасных объектах через вибрацию на руле и световые сигналы на ветровом стекле.

Есть и две HD-камеры заднего вида. Электрический привод мощностью 200 лошадиных сил разгоняет мотоцикл до 100 км/час меньше чем за три секунды, запас хода без подзарядки — 300 км.

Компания Damon планирует начать продажи Halo Hypersport в 2021 году. За $100 уже сейчас на сайте производителя можно оформить предварительный заказ на мотоцикл.

Силой мысли

Парижский стартап получил награды в двух номинациях — Virtual & Augmented Reality и Wearable Technologies — за гаджет NextMind. Носимое устройство считывает электрические импульсы головного мозга и декодирует их, используя технологии искусственного интеллекта в сигналы, расширяя возможности VR-гарнитур в играх.

Гаджет весом 60 граммов с восемью электродами прикрепляется к затылку пользователя и, как заявляет производитель, снимает электроэнцефалограмму точнее медицинских приборов.

Предполагается, что технологии, используемые в NextMind, позволят управлять и другими устройствами. В частности, по словам руководителя проекта Сида Куидера, NextMind вызвал интерес у автопроизводителей, которые рассчитывают использовать решения компании в автономном транспорте. Использовать гаджет можно и для улучшения взаимодействия с окружающим миром людей с ограниченными возможностями — пока, конечно, теоретически.

Разработчики устройств получат NextMind Development Kit за $399 в этом году.

Полезные и не очень

Китайская компания PuduTech показала BellaBot — робота-официанта. Правда, он умеет только развозить тарелки с едой и мяукать, что забавно, но недостаточно для эффективной работы в ресторане — принять заказ или открыть бутылку вина BellaBot не сможет.

Вовсе бесполезного робота продемонстрировал производитель туалетной бумаги Charmin. RollBot поможет в затруднительной ситуации и привезет рулон. Для этого владелец устройства должен вызвать его со смартфона, который, как предполагается, он в отличие от туалетной бумаги взять с собой не забудет, с иронией отмечает Forbes.

Робот Ballie, которого анонсировала компания Samsung, в отличие от BellaBot и RollBot, — полноценное устройство, которое предназначено для управления умным домом. Шарообразный Ballie, катаясь по квартире, способен раздвигать шторы, запускать пылесос, распознавать при помощи встроенной камеры животных и людей и даже играть с собакой.

1news.az