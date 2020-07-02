Сегодня - Международный день спортивного журналиста

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Сегодня, 2 июля, во многих странах мира отмечается Международный день спортивного журналиста.

Как сообщает 1news.az, этот день отмечается ежегодно, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Теймур Максутов