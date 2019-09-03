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Президент НАНА Акиф Ализаде ушел в отставку

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 1069
Президент НАНА Акиф Ализаде ушел в отставку

Академик Акиф Ализаде написал заявление об уходе с поста президента НАНА. 

Как сообщили Report в НАНА, академия проведет общее собрание во второй половине дня. На собрании будет избран новый президент НАНА.

Напомним, что нынешнему президенту НАНА, академику Акифу Ализаде 85 лет. Он занимает эту должность с 2013 года.

Официальной информации по этому поводу еще нет, но сегодня состоится заседание Президиума НАНА, сообщили 1news.az в Академии Наук.

Тем временем, Акиф Ализаде прокомментировал АПА уход с поста президента НАНА.

«Информация о том, что я подал заявление об отставке, действительная», - сказал он.

Он отметил, что решил уйти с поста по состоянию здоровья: «Сегодня в 11.00 пройдет Общее собрание Правления НАНА, состоятся выборы нового президента Академии. Думаю, мое заявление будет принято».

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