1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Сербия объявляет стипендиальную программу для граждан Азербайджана

Сегодня в 17:37 ~ 1 минута на чтение 204
Сербия объявляет стипендиальную программу для граждан Азербайджана

Сербия объявляет стипендиальную программу для граждан Азербайджана для получения высшего образования на 2019-2020 учебный год.

В рамках программы правительства Сербии «Мир в Сербии» было выделено 2 стипендиальных места для граждан Азербайджана, желающих получить образование в Белградском университете, Нишском университете, Нови-Садском университете по степени бакалавра, магистра, докторанта.

Все граждане Азербайджана, желающие принять участие в конкурсе, должны представить необходимые документы до 25 октября через электронную систему подачи заявок Министерства образования.

Дополнительную информацию об образовании в рамках стипендиальной программы можно найти в объявлении.

1news.az

WhatsApp

204

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены