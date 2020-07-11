Сергей Собянин: У жителей Москвы выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, второй волны не будет 

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что у жителей столицы выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Интерфакс», мэр также добавил, что второй волны коронавирусной инфекции в Москве в ближайшее время не ожидается.

«Все-таки считаю, в Москве выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений», - сказал Сергей Собянин.

9 июля мэр столицы снял ряд ограничений, введенных в связи с короноварусом. С 13 июля будут отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений, а с 1 августа театры, кинотеатры и концертные залы начнут работу в Москве. Также с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Помимо этого, будет возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

Тимур Рзаев