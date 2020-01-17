Севгия Исмайлова хочет уехать обратно в Россию: Новые подробности истории 18-летней «заложницы» - ВИДЕО

Глава специализирующегося на защите прав женщин Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова выразила благодарность министру внутренних дел, генерал-полковнику Вилаяту Эйвазову и начальнику Главного управления полиции Баку, генерал-майору Миргафару Сеидову за их внимание к делу 18-летней азербайджанки, гражданки России Севгии Субхани Исмайловой.

Как сообщила 1news.az сама М.Зейналова, девушка находится сейчас в приюте Общественного объединения «Чистый мир» и настойчиво выражает желание вернуться в Россию.

«Она находится в состоянии психологического стресса, постоянно звонит в Россию, хочет вернуться туда. Севгия встретилась с родными, мамой и тетей. Сейчас мы пытаемся восстановить документы девушки, оформить все необходимое для ее выезда», - подчеркнула М.Зейналова.

Напомним, что ранее в соцсетях распространилась информация о том, что мать и родственники 18-летней девушки якобы совершили против нее насильственные действия и сожгли все документы. Девушка обратилась за помощью в посольство РФ в Азербайджане, а скрины ее обращения были распространены в социальных сетях.

Девушка обвиняла родственников в том, что они запрещают ей вернуться в Красноярск, где она учится в медицинском университете. Кроме того, она пожаловалась на систематические избиения со стороны матери и других родственников, а также написала о том, что ее мать – «психически ненормальная».

В свою очередь, мать сбежавшей из дома Севгии Исмайловой, Расмия ханум, заявила, что ее дочь лесбиянка, и она будет ее лечить.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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