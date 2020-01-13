SizəQuzuKəsərik: Национальная сеть CafeCity отметила 10-летие, открыв в Ичери шехер новый ресторан LaQuzu – ФОТО

Национальный сетевой бренд CafeCity торжественно отметил свое 10-летие открытием нового ресторана азербайджанской кухни LaQuzu, расположившегося в историческом центре Баку - Ичери шехер - на улице Бёюк Гала, 41.

В 2009 году в самом центре Баку вблизи метро «Сахиль» открылся первый филиал азербайджанского сетевого ресторанного бренда CafeCity, отметившего на днях свое 10-летие успешной и вкусной деятельности открытием своего нового проекта – ресторана LaQuzu, распахнувшего 9 января двери для гостей.

За десятилетнюю деятельность национальный бренд CafeCity завоевал любовь и доверие каждого гостя, отзывы и пожелания, которых всегда принимались во внимание, как и постоянно совершенствовалось и продолжает совершенствоваться качество работы – то, что рестораны бренда CafeCity любимы гурманами, факт неоспоримый, ведь недаром их слоган «Мегаполис вкуса».

Но постоянные гости, говоря о CafeCity, предпочитают делать акцент на безукоризненности вкуса и переиначивают эту фразу на свой лад: «Мегаполис безупречного вкуса», - что полностью оправдывает концепцию сети, ярко выделяющейся не только вкусной едой и разнообразным ассортиментом блюд, но и хорошими добрыми порциями, отлично сочетающимися с демократичной ценовой политикой и профессиональным сервисом.

Эти проверенные успешным 10-летием основы были заложены командой CafeCity в фундамент нового проекта – ресторана азербайджанской национальной кухни LaQuzu, который стал первым заведением сети, расположившимся в исторической части города – Ичери шехер – так любимой как жителями Баку, так и многочисленными туристами.

LaQuzu находится в отреставрированном здании бывшей Азербайджанской государственной энциклопедии и поражает не только своим масштабом и площадью, но и наличием волшебной внутренней террасы.

Как и все рестораны сети, LaQuzu держит руку на пульсе сегодняшнего вкусного дня и удивит своих гостей новыми неожиданными рецептами, но при этом вы можете быть уверены в совершенном вкусе блюд, так как всем привычные и проверенные временем рецепты здесь мастерски сочетаются с современностью и кулинарной инновативностью.

Одна из главных целей новооткрывшегося ресторана LaQuzu, аппетитный слоган которого #SizəQuzuKəsərik, состоит в том, чтобы разведать новые вкусы и предоставить их гостям в самой лучшей подаче. К примеру, в меню есть кажущиеся несочетаемыми, но невероятно вкусные хинкали с молодой деревенской курицей - чолпой, подающиеся единым блюдом. И таких вкусных экспериментов в меню ресторана множество, так же как и всеми любимых блюд азербайджанской национальной кухни – все виды кебабов, долмы, плова и т.д.

А какие в LaQuzu невероятно вкусные азербайджанские национальные завтраки! Но вместо тысячи слов лучше всего их однажды попробовать и превратить поход на завтраки в LaQuzu в добрую традицию.

Ответственным за вкусные эксперименты является создатель блюд Эмиль Алиев – именно он умело добавляет авторские нововведения в привычные всем рецепты, превращая их в кулинарные шедевры, которые приводят в восторг и дарят невероятное гастрономическое наслаждение каждому гостю, и будьте уверены на 100%, что все ингредиенты, используемые при приготовлении блюд, свежие и полезные.

Новинки от шефа, сезонные блюда и другие вкуснейшие шедевры кулинарного мастерства в оригинальном, ни на что не похожем авторском исполнении вы уже можете попробовать в ресторане LaQuzu. Попав в ресторан, вы в полную мощность ощутите всю силу истинного азербайджанского гостеприимства, ну а царящая в заведении атмосфера, как и дизайн, в котором стильно обыграны азербайджанские национальные мотивы, однозначно придутся по вкусу самым привередливым и требовательным гостям.

Первыми же гостями LaQuzu стали постоянные посетители, друзья и партнеры национальной ресторанной сети CafeCity. Как прошло торжественное открытие нового ресторана, смотрите в нижеприведенном фоторепортаже.

Более подробно о ресторане азербайджанской национальной кухни LaQuzu можно узнать, подписавшись на официальные страницы заведения в социальных сетях Facebook и Instagram@laquzubaku.

Адрес ресторана: Ичери шехер, улица Бёюк Гала, 41 (бывшее здание Азербайджанской государственной энциклопедии) - контактные номера: +99450-695-93-35 и *1666.

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