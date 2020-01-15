Сколько должностных лиц наказано в Азербайджане в результате антикоррупционных проверок? – ОФИЦИАЛЬНО

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана назвало число должностных лиц, наказанных по результатам проверок Главного управления в 2019 году, а также тех, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Как сообщает 1news.az, глава управления Кямран Алиев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией в 2019 году, заявил, что в прошлом году в связи с выявленными нарушениями закона и необходимостью их ликвидации 47 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В отношении 101 должностного лица возбуждены уголовные дела за использование служебного положения в целях присвоения или растраты, в отношении 69 лиц – за мошенничество с использованием служебного положения, 39 лиц – за использование служебного положения в корыстных целях и т.д.», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.