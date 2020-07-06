Скончался победитель Игр исламской солидарности из Азербайджана

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Азербайджанскую спортивную общественность постигла тяжелая утрата.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, 5 июля скончался мастер национального вида спорта – зорхана - Руфат Гюльалиев.

Что послужило причиной кончины 22-летнего спортсмена, пока не известно. Сообщается лишь, что ночью 5 июля ему стало плохо.

Руфат Гюльалиев является чемпионом мира и Европы по зорхана. В 2017 году на IV Играх исламской солидарности, которые прошли в Баку, он завоевал золотую и серебряную медали.

Теймур Максутов