Состоялась первая встреча Рабочей группы ДН по борьбе с пандемией

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В четверг, 9 июля, была проведена первая онлайн-встреча рабочей группы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД, азербайджанская делегация во время встречи проинформировала участников о проделанной работе по формированию группы и подготовке единой информационной базы данных.

Принявшие участие во встрече государства-члены ДН поблагодарили Азербайджан за интенсивную работу в области борьбы с COVID-19 в качестве председателя организации и проинформировали о работе, проделанной в своих странах в области борьбы с пандемией.

Во встрече приняли участие представители многих государств-членов ДН, а также представители ВОЗ.

Следует отметить, что рабочая группа была учреждена 4 мая 2020 года по инициативе действующего председателя ДН, Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе встречи на высшем уровне в формате видеоконференции по борьбе с пандемией COVID-19 Контактной группы Движения неприсоединения.

Группе было поручено создать единую информационную базу данных, отражающую медицинские, социальные и гуманитарные потребности стран Движения неприсоединения.

Эльшан Рустамов