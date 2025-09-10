Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

В деятельности Минской группы ОБСЕ не было ничего полезного.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

"В деятельности Минской группы не вижу ничего полезного, не было в ней ничего такого. Эта деятельность была направлена на то, чтобы конфликт углублялся, превратился в инструмент, чтобы держать под контролем не только Армению, но и весь регион", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что правительство Армении согласилось на роспуск Минской группы ОБСЕ до заключения мирного договора с Азербайджаном, так как в документах, подписанных 8 августа в Вашингтоне, фиксируется суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ Армении.