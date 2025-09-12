Захарова: РФ готова обсудить маршрут Трампа, когда увидит проект

Россия сможет обсудить согласованный ранее в США транспортный коридор между территориями Армении и Азербайджана, когда увидит его проект.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы подчеркнуть, что окончательное понимание того, как данный транспортный маршрут будет работать на практике, мы сможем уже сформировать, когда ознакомимся с конкретными деталями этого проекта. Пока этого не произошло», - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что участие нерегиональных игроков в делах Южного Кавказа, в том числе в вопросе деблокирования коммуникаций, должно ориентироваться прежде всего на интересы стран региона и их непосредственных соседей.

Кроме того, продолжила дипломат, необходимо учитывать ряд дополнительных факторов. Захарова добавила, что Армения входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, «Южно-Кавказская железная дорога» является дочерним предприятием РЖД, российские пограничники в соответствии с международным договором обеспечивают охрану границ в районе, где ориентировочно пройдет упомянутый маршрут.

«Напомню также, что в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций были достигнуты многие важные договоренности. Они сохраняют свою актуальность и сегодня. Поэтому мы рассчитываем на продолжение плодотворного диалога с армянской стороной по этой теме», - заключила официальный представитель МИД РФ.

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали заявление о разблокировании транспортных коммуникаций. В частности, через Сюникскую область Армении будет открыт транспортный коридор, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном и будет носить название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». В Азербайджане этот маршрут также называют Зангезурским коридором.

Источник: ТАСС