Токаев: Готовится визит президента Азербайджана в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готовится визит в Астану президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Токаев сказал, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в понедельник, передают казахстанские СМИ.

"В конце года состоятся мои официальные визиты в Россию, Узбекистан. Также готовятся визиты в Астану руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских, европейских, африканских стран", - сказал Токаев.