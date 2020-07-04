Спецтехника привлечена к масштабной дезинфекции Баку - ФОТО  

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С утра субботы, 4 июля, на более чем 200 основных улицах и проспектах Баку проводятся масштабные работы по дезинфекции в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку, свыше 2000 человек – сотрудников Департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-хозяйственных служб районов столицы - обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами проезжую часть дорог, тротуары, автобусные остановки, фасады зданий и т.д.

Усиленные работы по дезинфекции также проводятся в блоках жилых домов, на лестницах, в лифтах, у мусорных контейнеров и т.д.

Тимур Рзаев