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Спецтехника привлечена к масштабной дезинфекции Баку - ФОТО  

Сегодня в 14:01 ~ 1 минута на чтение 103
Спецтехника привлечена к масштабной дезинфекции Баку - ФОТО  
С утра субботы, 4 июля, на более чем 200 основных улицах и проспектах Баку проводятся масштабные работы по дезинфекции в рамках борьбы с распространением коронавируса. 
 
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку, свыше 2000 человек – сотрудников Департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-хозяйственных служб районов столицы - обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами проезжую часть дорог, тротуары, автобусные остановки, фасады зданий и т.д. 
 
Усиленные работы по дезинфекции также проводятся в блоках жилых домов, на лестницах, в лифтах, у мусорных контейнеров и т.д. 
 
Тимур Рзаев

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