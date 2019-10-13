Сплошная «чайхана»: Жириновский возмутился, что нет ресторанов с бубликами

Депутат Госдумы Владимир Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни и недостаток заведений, где можно отведать традиционные русские блюда.

«На улицах наших городов сплошная «чайхана». Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины?», - посетовал парламентарий. Он согласился с тем, что в ресторанах восточной кухни вкусно кормят, однако, по его мнению, с русской кухней возникают определенные трудности. «Да, лагман и чебуреки - это вкусно.

Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни?» - заключил депутат. Ранее Жириновский предложил запретить в Москве продажу шаурмы, чтобы сократить число отравлений.

А.А.