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Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Турции нет граждан Азербайджана

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 81
Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Турции нет граждан Азербайджана
В посольстве Азербайджана в Турции продолжает работать «горячая линия», созданная в связи с землетрясением в городе Элязыг.
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкое бюро Report, незамедлительно связавшиеся с «горячей линией» после землетрясения представители соответствующих правительственных структур и СМИ поинтересовались ситуацией.
 
На «горячую линию» не поступало обращений от граждан. С турецкой стороны не представлена информация о наличии азербайджанцев среди пострадавших: «Посольство регулярно связывается с Агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции. В течение дня будет подготовлен список проживающих и зарегистрированных в регионе граждан Азербайджана».
 
«Горячая линия» будет открыта до полного выяснения последствий землетрясения.
Контактный номер: 00905526792565.
 
Отметим, что по информации Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции, эпицентр подземного толчка, произошедшего в 20:55 по местному времени, находился в районе Сивридже.
 
В результате землетрясения погибли 20 человек, 1050 ранены. Есть большие разрушения.

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