Стали известны новые подробности о спин-оффе «Игры престолов» сериале «Дом дракона» - ФОТО

Выхода сериала «Дом дракона» на канале HBO фанаты фэнтези саги «Игра престолов» будут ждать как минимум два года.

Издание Deadline сообщает, что рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков программный директор HBO Кейси Блойс сообщил, что «Дом дракона», спин-офф «Игры престолов», ожидается в 2022 году.

Точная дата выхода проекта на экраны не была названа, но известно, что Джордж Р.Р.Мартин и Райан Кондал уже работают над сценарием 10-серийного сериала, в основу которого ляжет роман Дж.Мартина «Пламя и кровь», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов».

В центре сюжета в сериале окажется дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами.

Повествование будет вестись от лица мейстера Гильдейна, рассказывающего историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

Программный директор HBO Кейси Блойс отмечает, что «Дом дракона» - это большой и сложный сериал, являющийся на данный момент главной задачей канала.

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В.Ф, Г.Р.