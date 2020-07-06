Стало известно, как во время пандемии будет регулироваться прием клиентов в заведениях общепита

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Кабинет министров утвердил нормы плотности при приеме клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с постановлением определено:

- прием клиентов в заведениях общественного питания должен быть в 2 раза меньше действующих норм и правил, и поэтому должна быть удвоена площадь, которая устанавливается на каждого человека;

- расстояние между стульями в залах приема пищи за одним столом должно быть не менее 1 метра, между столами - не менее 2 метров;

- перед каждым объектом общепита на вывеске надо указывать общую площадь мест приема пищи (залов, комнат и пр.), расстояние между столами, количество мест, нормы плотности на человека.

Кроме того, отмечается, что МВД, Минздрав, агентство продовольственной безопасности, Минэкономики и местные органы Исполнительной власти должны решить вопросы, вытекающие из данного постановления.

Эльшан Рустамов