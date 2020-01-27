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Стало известно, какие организации проведут «exit poll» на парламентских выборах

Сегодня в 17:53 ~ 1 минута на чтение 66
Стало известно, какие организации проведут «exit poll» на парламентских выборах

Обращения для проведения «exit poll» в связи с намеченными внеочередными выборами в Милли Меджлис поступили в Центризбирком.

Как сообщает 1news.az, на сегодняшнем заседании ЦИК говорилось об обращении в комиссию Лиги защиты трудовых прав граждан, которая намеревается провести «еxit poll» совместно с американской организацией «AJF&Associates İnc».

Было отмечено, что их деятельность охватит 1053 избирательных участка по 118 округам. На заседании было принято решение об их регистрации для проведения «exit poll».

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.

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