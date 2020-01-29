Стало известно, в каком полуфинале Азербайджан выступит на «Евровидении-2020» - ФОТО – ВИДЕО

В Роттердаме проведена жеребьевка по выявлению стран-участниц полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение-2020».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт «Евровидения», Азербайджан на конкурсе в 2020 году выступит во второй части первого полуфинала, который состоится 12 мая в Роттердаме.

Кроме азербайджанского участника, имя которого будет названо в самое ближайшее время, в первом полуфинале выступят представители России, Беларуси, Украины, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции.

Всего в конкурсе примет участие 41 страна – «Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в нидерландском городе Роттердам, девизом юбилейного, 65-го ежегодного песенного конкурса стала фраза «Open up!» (Откройся).

Отметим, что телеканал ITV объявил конкурс на песню для азербайджанского участника «Евровидения-2020», основные правила участия в котором следующие – песня должна быть отправлена автором на адрес электронной почты [email protected] или в WhatsApp на номер +99450 235-85-65, в конкурсе может принять участие каждый, кто считает, что именно его песня достойна победы.

По правилам конкурса, максимальный хронометраж композиции не должен превышать 3 минуты – песня до 1 сентября 2019 года не должна быть обнародована общественности, а также представлена официально в медиа пространстве (телевидение, радио и Сеть) и не может быть кавер-версией песен других музыкантов.

Прием заявок продлится до 7 февраля.

В.Ф, Г.Р.