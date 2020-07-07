Сточные воды из канализационной системы «Азерсу» в Беюк-Шор не сбрасываются - ФОТО

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Из канализационной системы ОАО «Азерсу» сточные воды не сбрасываются в озеро Беюк-Шор.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы. Он отметил, что сточные воды через близлежащую насосную станцию № 4 направляются на аэрационную станцию в Говсаны, где проходят очистку.

«Однако имеются факты прямого выброса сточных и промышленных вод в Беюк-Шор из частных домов, а также промышленных предприятий, находящихся рядом с озером», - сказал он.

Анар Джабраиллы отметил, что специалисты «Азерсу» исследовали территорию. «В результате выяснилось, что сточные воды лакокрасочной фабрики Sobsan, где два дня назад произошел пожар, сбрасываются в озеро. Во время исследования на озере был обнаружен зеленый слой. Специалисты соответствующих учреждений проводят исследование территории. Причина возникновения запаха на озере будет установлена», - сказал он.

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Эльшан Рустамов