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Страшное ДТП в Азербайджане: 19 раненных, среди них есть ребенок - ФОТО

Сегодня в 12:24 ~ 1 минута на чтение 3479
Страшное ДТП в Азербайджане: 19 раненных, среди них есть ребенок - ФОТО

В Азербайджане произошло тяжелое ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легковушки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службе Минздрава, в результате аварии пострадали, по меньшей мере, 19 человек.

Автобусы и легковушка столкнулись на трассе Кюрдамир - Ширван на территории Гаджигабульского района Азербайджана.

«В кюрдамирскую больницу были госпитализированы шесть женщин, двое мужчин и малолетний ребенок.  

Было решено перевести ребенка в Баку в Институт травматологии (ампутация руки), мужчин же - в Клинический медицинский центр.

В ширванскую больницу доставлены четверо мужчин и шесть женщин»,- говорится в сообщении Минздрава.

А.А.

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