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Суд решил оставить Роберта Кочаряна под арестом

Сегодня в 11:28 ~ 1 минута на чтение 79
Суд решил оставить Роберта Кочаряна под арестом

Суд общей юрисдикции в Ереване на заседании в четверг решил оставить экс-президента Роберта Кочаряна под арестом.

Суд отклонил ходатайство защиты о применении залога в качестве альтернативной аресту меры пресечения в отношении Кочаряна, сообщают армянские СМИ.

Ранее с указанным ходатайством обратились адвокаты Кочаряна. Обращение было рассмотрено 5 ноября, после чего суд удалился на совещание.

Следующее заседание по делу Кочаряна состоится 12 ноября в 13:00.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован третий раз.

А.А., Э.Т.

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